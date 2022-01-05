TÜBİTAK’tan 2 bin 500 dolarlık burs imkanı

TÜBİTAK’ın internet sitesinde yer alan çağrı duyurusuna göre, program kapsamında araştırmacılara, araştırma bursu ve bursiyerin kendisi dahil toplamda 3 kişi için yurt dışına tek seferlik gidiş dönüş uçak bileti desteği sağlanacak. Araştırmacılara verilecek destek miktarı aylık net 2 bin 500 dolar, destek süresi en az 12, en fazla 24 ay olmak koşuluyla TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadar olacak. Burs ödemeleri aylık veya 3’er aylık dönemlerde yapılacak. Başvurular “e-bideb.tubitak.gov.tr” internet adresi üzerinden çevrim içi olarak 4 Mart’a kadar yapılacak. Programda nihai değerlendirmede destek almaya hak kazanacak adaylar Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından belirlenecek.