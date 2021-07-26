  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TÜBİTAK’tan 128 personel müjdesi
LGS'de birinci yerleştirme sonuçları açıklandı
Beşiktaş ünlü golcüye mesaj yolladı
Yangın paniği! Baba ile oğlu ölümden döndü
Ekonomi TÜBİTAK’tan 128 personel müjdesi
Ekonomi

TÜBİTAK’tan 128 personel müjdesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 128 personel istihdam edileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 08:47:00 -
TÜBİTAK’tan 128 personel müjdesi

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak.

İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay