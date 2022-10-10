TÜBİTAK’ın ‘Tarımsal Araştırmalar Çağrısı’na araştırmacılar yoğun ilgi gösterdi

16 ana, 129 alt başlığı olan çağrı tarımsal AR-GE ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı hem odaklı hem de bütüncül yönetilmesi amacıyla açıldı.

Başvurular üst üste

‘1003-Tarımsal Araştırmalar Çağrısı’ kapsamında, 161 kuruluştan toplam bin 796 araştırmacının yer aldığı 420 ana ve alt proje başvurusu yapıldı. Başvurularda 78 üniversite, 6 araştırma enstitüsü, 33 özel kuruluş TAGEM’e bağlı 44 enstitüyle bir araya gelerek tarımla ilgili proje fikirlerini TÜBİTAK’a sundu. Sunulan fikirler 362 faaliyet alanını içeriyor. ‘1005-Tarımsal Araştırmalar Çağrısı’na ise 491 araştırmacı, 67 üniversite, 35 TAGEM enstitüsü ve özel kuruluşlarla iş birliği halinde 216 faaliyet alanında başvurdu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Pandemi sonrası tasarlanan yeni dünyada normalleşmenin yeşil ve dijital olmasının planlandığı günümüzde biz AR-GE ile yenilik ekosistemimizi güçlendirmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Memnuniyet verici

İklim değişiklikleri, nüfus artışı ve gıda arz güvenliğinde yaşanılan güçlüklerin de tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını vurgulayan Mandal, şunları söyledi: “Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde TAGEM’le açtığımız ‘Tarımsal Araştırmalar Çağrısı’na gelen yoğun ilgi bizi memnun etti. Önemli güçlük alanlarında çözüm oluşturulması amacıyla farklı disiplinlerden bir araya gelerek araştırmacılarımızın çağrıya olan ilgileri aslında aynı zamanda üniversite, sanayi ve kamunun birlikte hareket ettiğinin; ekosistemimizin birlikte geliştirme odaklı iş birliğinin en somut göstergesidir.”