TÜBİTAK UZAY ve SAGE kapılarını ziyaretçilere açtı

TÜBİTAK UZAY'da ziyaretçilere kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verilirken yürütülen projelerin detayları anlatıldı.

Yapılan sunumda, 2003'te fırlatılan ve şu an kullanımda olmayan Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu BİLSAT, 2011'de fırlatılan ilk milli yer gözlem uydusu RASAT, 2012'de fırlatılan GÖKTÜRK-2, 2023'te fırlatılması planlanan Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE ile yine 2023'te fırlatılması planlanan ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A hakkında bilgi verildi.

Ay Araştırma Projesi ile Türkiye'nin bu alandaki hedefleri anlatılırken "Türk Astronot ve Bilim Misyonu"na ilişkin detaylar paylaşıldı. Ayrıca, Hall Etkili Elektrikli İtki Motoru Geliştirme Altyapısı, hassas tarım uygulamalarına yönelik geliştirilen proje "HASSAS" da ziyaretçilere tanıtılan projeler arasında yer aldı.

Sunumun ardından ziyaretçilere tesisteki maketler üzerinden tanıtımlar da yapıldı. Maketler arasında özellikle BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, İMECE, TÜRKSAT 6A yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler 3 boyutlu yazıcı ile üretim yapıyor

TÜBİTAK SAGE de bugün ve yarın için ziyaretçilere kapılarını açtı.

Tesiste Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli Ar-Ge ile geliştirilen mühimmatların maket modelleri sergilendi. Ziyaretçilere gösterimi yapılan mühimmatların özellikleri anlatıldı.

Bilgisayar kodlama dili olan 0 ve 1 ile ziyaretçilere bu alanda bilgi verilerek, çeşitli kelimeler bu şekilde yazdırılıp çıktı olarak takdim edildi.

Ziyaretçilere, 3 boyutlu yazıcı programı kullanılarak tasarım aşaması gösterilirken yazıcının aktif çalışmasıyla çeşitli nesnelerin üretimi sergilendi.

Kurumda, roket maketi atölyesinde çocuklarla roket maketi de yapılıyor.

Öte yandan, TÜBİTAK SAGE'de akıllı mühimmatların kalbi ısıl pillerin üretim altyapısı tanıtılarak, çeşitli teknolojik yeteneklere ilişkin bilgi paylaşılıyor.

"Antarktika Gerçekleri" Ankara'da gözler önüne seriliyor

Ayrıca, TÜBİTAK Araştırmacısı Dr. Bülent Gözcelioğlu'nun Türkiye'nin "Antarktika Ulusal Bilim Seferleri"nde çektiği fotoğraflar, ilginç bilgiler eşliğinde sergilenmeye başlandı.

Antarktika'da çekilen fotoğrafların yer aldığı "Antarktika Gerçekleri" isimli sergi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde gezilebilecek. Sergi, 17 Mart'a kadar herkesin ziyaretine açık olacak.

Tübitak Uzay ne yapar?

Madde 4. Enstitü, Türkiye'nin uzay teknolojileri konusunda gelişimini sağlamak, uzay teknolojileri ve ilgili alanlarda güncel araştırma konularını ortaya koymak, çözümlemek ve çözümlenmesine yardımcı olmak amacı ile kurulmuş bir araştırma, teknoloji geliştirme ve uygulama kuruluşudur.

Türkiyede uzay araştırmalarını hangi kurum yapıyor?

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal uzay ajansıdır. Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumudur.

Türkiye uzay ajansını kim kurdu?

Ajansın yönetim kurulunda kimler var? Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Ajans, Ocak 2019'da Gebze'de "Milli Uzay Programı Çalıştayı" adlı bir toplantı düzenledi.

Tübitak UZAY kurumunun görevleri nelerdir kısaca

Enstitü, Türkiye'nin uzay teknolojileri konusunda gelişimini sağlamak, uzay teknolojileri ve ilgili alanlarda güncel araştırma konularını ortaya koymak, çözümlemek ve çözümlenmesine yardımcı olmak amacı ile kurulmuş bir araştırma, teknoloji geliştirme ve uygulama kuruluşudur.

Tübitak SAGE nereye hangi bakanlığa bağlı?

TÜBİTAK SAGE, Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve çeşitli savunma sanayii kuruluşları ile projeler yürütmektedir.

Sage neyin kısaltması?

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ