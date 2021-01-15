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Ekonomi TÜBİTAK (SAGE) bünyesine proje personelleri arıyor
Ekonomi

TÜBİTAK (SAGE) bünyesine proje personelleri arıyor

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 14:53:00 -
TÜBİTAK (SAGE) bünyesine proje personelleri arıyor

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’den yapılan duyuruda başvuru için gerekli kuşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve Türkiye İş Kurumu’nun internet sayfalarında yer aldığı belirtildi.

İlanda, iş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirildiği de bilirtildi.

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