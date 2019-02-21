0553 313 94 23

TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK 2019 personel alımı başvuruları

TÜBİTAK Başkanlığınca çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 61'i Ar-Ge personeli, toplam 76 kişi alınacak. TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alım şartı 2019 nedir? İşte TÜBİTAK personel alımı şartları ve detayları...

21 Şubat 2019 Perşembe 17:11
TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK 2019 personel alımı başvuruları

TÜBİTAK Başkanlığınca çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 61'i Ar-Ge personeli, toplam 76 kişi alınacak. TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alım şartı 2019 nedir? İşte TÜBİTAK personel alımı şartları ve detayları...

61 personel alınacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) bünyesinde görev yapmak üzere 61 Ar-Ge personeli alınacak.

TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman?

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden 14 Mart'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 teknisyen, diğer teknisyen ve teknikerler, usta, aşçı, dağıtıcı ve memur alımı yapılacak. Söz konusu alım için 25 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

Başvurular, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr" web sayfası üzerinden yapılabilecek.

Alımlar için gerekli koşul ve süreçlere TÜBİTAK, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:11
  1. tübitak
  2. tübitak personel alımı
  3. tübitak personel alımı 2019
  4. tübitak personel alımı başvurular
  5. tübitak personel alımı ne zaman
  6. tübitak 2019 personel alımı ne zaman
  7. işkur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’de (4)
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’de (4)
    2. DSP’nin Ödemiş adayı adaylıktan çekildi
    3. Lice Belediyesi yolların bakım ve..
    4. Antalyaspor Vakfının başkanlığına Ali..
    5. Adana’da motosiklet kamyonete çarptı:..
    6. Millet İttifakının Adayı Şıktaşlı:..
    7. Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez şehit..
    8. Cinayetten yargılanırken cinayete..
    9. Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Ayasofya..
    10. İtirafçı polis, sınav sorularını nasıl..
    11. “Sıfır Atık” projesi tanıtım..
    12. Başkan Kocamaz, Mersin’de meşalelerle..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mart’ta..
    14. KOM’dan kaçakçılara 157 bin liralık..
    15. 35 yataklı devlet hastanesi, 50..
    16. Komşuların park yeri kavgası: 2..
    17. Ülke alevlere teslim oldu! En az 70 ölü
    18. Kaymakam Pişkin, ziyaretçilerini..
    19. Annesinin yanından ayrılan küçük..
    20. Akhisarlı üreticileri rahatlatacak..
    21. Alanya’da dolu hayatı olumsuz etkiledi
    22. İş adamına FETÖ’den hapis cezası
    23. ’Cumhur İttifakı’ adayı Bahadır Güler..
    24. Cumhur İttifakı adayları polis okulunda
    25. "Tanzim satışlarla ilgili büyük..
    26. Büro Memur-Sen’de yeni başkan Mehmet..
    27. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak..
    28. Cezaevinden izinli çıkan mahkum,..
    29. Zeytinburnu'ndaki patlama davasında..
    30. CHP Malatya'da çatırdıyor!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!