TÜBİTAK personel alımı başvuruları başladı mı? TÜBİTAK personel alım şartları!

TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? sorusu son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımladığı ilana göre SAGE ve ULAKBİM'de görev yapmak üzere 84 kısmi süreli proje personeli, BİLGEM, MAM, RUTE, UME, ULAKBİM'de görev yapmak üzere 413 proje personeli, BİLGEM, SAGE ve RUTE'de Ankara ve Gebze'de görev yapmak üzere 15 proje personeli, BİLGEM, SAGE, RUTE ve UME'de Ankara ve Gebze'de görevlendirilmek üzere 67 proje personeli alımı yapılacak.

TÜBİTAK personel alımı hangi branşlarda yapılacak?

TÜBİTAK alımları aday araştırmacı, araştırmacı, teknik ve destek personeli, Ar-Ge teknisyeni, usta pozisyonlarından olmak üzere toplam 612 personel alımı yapılacak.

TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman?

TÜBİTAK'ın ilanına göre başvurular 27 Mayıs-17 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TÜBİTAK başvurusu nasıl nereden yapılacak?

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi’ne üye olduktan sonra, “İlanlar” alanından başvurunuzu yapabilirsiniz. TÜBİTAK, aday araştırmacı, araştırmacı, teknik ve destek personeli, Ar-Ge teknisyeni, usta pozisyonlarından olmak üzere toplam 612 personel alımı başvuru işlemleri, kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden üye olunarak gerçekleşecek.

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