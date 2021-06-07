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Ekonomi TÜBİTAK personel alacak
Ekonomi

TÜBİTAK personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 15:46:00 -
TÜBİTAK personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular 28.06.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Adres : Tunus Cad. No:80, 06100 Kavaklıdere - ANKARA

E-Posta : [email protected]

Telefon : 0312 298 17 26 / 17 71 / 17 21

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