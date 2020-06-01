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Aktüel

TÜBİTAK personel alacak

TÜBİTAK, BİLGEM, Ulusal Metroloji Enstitüsü, SAGE birimlerinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 09:37:00 -
TÜBİTAK personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Ulusal Metroloji Enstitüsü, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) birimlerinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK BİLGEM Stratejik Planlama ve Kalite Yönetimi bünyesinde Kocaeli'de istihdam edilecek 5 uzman/uzman yardımcısı için 22 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) müracaatta bulunulabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Ayrıca BİLGEM'e 8 memur, Ulusal Metroloji Enstitüsüne 2 teknisyen, TÜBİTAK Başkanlığına 1 aşçı alınacak.

SAGE bünyesinde görev yapmak üzere de teknisyen, memur, dağıtıcı, şoför ve usta alımı yapılacak.

Bu alımlar için de son başvuru tarihi 5 Haziran olarak belirlendi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi ile Türkiye İş Kurumunun web sayfasından gerçekleştirilebilecek.

 

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