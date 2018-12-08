TÜBİTAK ödüllü öğretim görevlisi için üniversitede gözyaşları sel oldu

PAÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Önder Çivril, yalnız yaşadığı Çamlaraltı Mahallesi’ndeki evinde dün ölü bulundu.

PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside, Çivril’in beyin kanaması sonucu hayatını kaybetiği belirlendi. Çivril için bugün görev yaptığı PAÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde tören düzenlendi.

Törene annesi Esma ile babası Emin Çivril başta olmak üzere yakınları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. TÜBİTAK Matematik ödülü sahibi olan Önder Çivril’in cenazesi, yarın toprağa verilmek üzere İzmir’e götürüldü.