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Ekonomi TÜBİTAK, kısmi süreli proje personeli alıyor
Ekonomi

TÜBİTAK, kısmi süreli proje personeli alıyor

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli 41 proje personeli (aday araştırmacı) alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 15:44:00 -
TÜBİTAK, kısmi süreli proje personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 28.06.2021 tarihine kadar kabul edilecek. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü

Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta : [email protected]

Telefon : (262) 643 0462-2490-2491

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