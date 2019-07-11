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TÜBİTAK ile DMO arasında iş birliği

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:- "Gelecekte az kaynakla çok çıktı oluşturmaya yönelik daha esnek yöntemler geliştirebiliriz. Amacımız insan kaynağımızı ve ürettiğimiz bilgiyi daha nitelikli hale dönüştürmek"- DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir:- "Erken aşamalarda Ar-Ge temelli ürünlerin can suyuna ihtiyacı var. Bu noktada kamunun alım politikalarıyla sektörün gelişmesi mümkün oluyor"

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:08
TÜBİTAK ile DMO arasında iş birliği

ANKARA (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Gelecekte az kaynakla çok çıktı oluşturmaya yönelik daha esnek yöntemler geliştirebiliriz. Amacımız insan kaynağımızı ve ürettiğimiz bilgiyi daha nitelikli hale dönüştürmek." dedi.

TÜBİTAK ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen Tekno Katalog İşbirliği Protokolü'nün imza töreni, TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda yapıldı.

Mandal konuşmasında, girişimlerin erken aşamalarında sahiplenilme ve ticarileşmesinde zorluklar yaşandığını belirterek, kamunun bu alandaki desteğinin girişimciliği daha anlamlı boyuta getirdiğine dikkati çekti.

TÜBİTAK’ın destek ekosistemi hakkında sunum yapan Mandal, Türkiye'nin Ar-Ge ve yenilik strateji belgesini yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Mandal, Türkiye'nin hedef odakları konusunda paydaşlardan ön planda olmalarını ve ülkenin ulusal öncelikleri, yetkinlikleriyle küresel eğilimleri dikkate alarak bir yaklaşım geliştirmelerini beklediklerini söyledi.

Gelecekte, kurum kaynaklarının yüzde 75’ini öncelikli alanlarda kullanmayı planladıklarını ve destek ekosistemini çıktı ve etki odaklı iyileştireceklerini kaydeden Mandal, "Az kaynakla çok çıktı oluşturmaya yönelik daha esnek yöntemler geliştirebiliriz. Amacımız insan kaynağımızı ve ürettiğimiz bilgiyi daha nitelikli hale dönüştürmek." diye konuştu.

- "Ürünün ticarileşmesi en büyük sorun"

DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir de yapılan iş birliğiyle girişimcilik ekosistemine önemli katkıda bulunulacağını belirterek, proje sonunda girişimcilerin kamu pazarına hazır olmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Türkiye'de teknolojik ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Özdemir, sektörün özellikle Ar-Ge kısmında en büyük sorunun ürün ticarileştirilmesi ve markalaştırılması olduğunu kaydetti.

Özdemir, "Erken aşamalarda Ar-Ge temelli ürünlerin can suyuna ihtiyacı var. Bu noktada kamunun alım politikalarıyla sektörün gelişmesi mümkün oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolüne imzalar atıldı.

- Protokol hakkında

Türkiye'nin kalkınmasında ve 2023 hedefleri doğrultusunda Milli Teknoloji Hamlesinde kritik önem taşıyan teknolojilerin geliştirilmesi için imzalan protokol çerçevesinde, TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge teşvikleri sonucunda geliştirilmiş ve kamuya satışı olan teknolojik ürünler DMO Tekno Katalog platformuna dahil edilecek.

Böylelikle girişimcilerin kamu alımlarından daha fazla pay sahibi olması sağlanarak ticarileşme ve markalaşma süreçleri desteklenecek.

Kamu pazarına satış yapacak girişimcilerin fikir aşamasında, iş modeli oluşturma, pazar stratejileri, pazarlama kanalı, gelir modeli gibi konularda farkındalık sağlanması için ortak eğitim ve seminerler düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:08
  1. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
  2. DMO
  3. Mücahit Özdemir
  4. Tekno Katalog İşbirliği Protokolü
  5. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal

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