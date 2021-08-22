TÜBİTAK İHA’lar için geliştirdi! Yeni mühimmatlarla çok daha güçlü
Türk savunma sanayisinin ihtiyaçları için çeşitli projeler yürüten Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), farklı tipteki insansız hava araçlarıyla (İHA) kullanılmak üzere geliştirdiği mühimmatları 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) sergiliyor.
TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, TÜBİTAK SAGE’nin bugüne kadar geliştirdiği bütün mühimmatların İHA’larda kullanılması için çalıştıklarını aktararak, “Faydalı ürün taşıması artan İHA’larla beraber bizim geçmişte geliştirdiğimiz hassas güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti gibi mühimmatların İHA varyantları da gelişiyor. SOM C ürünün İHA’lara entegrasyonunu da çalışıyoruz.” diye konuştu. İHA’ların önemi ve etkinliğinin son dönemlerde yaşanan olaylarda ortaya çıktığına işaret eden Okumuş, yeni mühimmatlarla İHA’ların etkinliğinin çok daha farklı seviyelere taşınabileceğini söyledi.