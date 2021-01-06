TÜBİTAK, geleceğin araştırmacılarını arıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruda TÜBİTAK, 23 araştırmacı genci kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bilime ve teknolojiye yön veren TÜBİTAK, kadrosuna katacağı gençlerin 27.01.2021 tarihine kadar müracaatta bulunmalarını istiyor.

Lisans Bölümleri; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak ve daha fazlası şeklinde sıralanıyor.

Araştırmacı gençleri bekleyen TÜBİTAK’ın duyurusunda “Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır” deniliyor.

Süreç hakkında bilgiler de verilen duyuruda, İş Başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmekte olduğu da belirtiliyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ