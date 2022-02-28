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Eğitim TÜBİTAK burs ücretleri ne kadar oldu? TÜBİTAK bursu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama
Eğitim

TÜBİTAK burs ücretleri ne kadar oldu? TÜBİTAK bursu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama

TÜBİTAK bursları ne kadar güncel 2022 | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından TÜBİTAK bursu alanlara müjde verdi. Peki, TÜBİTAK bursu ne kadar 2022?

Yeniakit Publisher
2022-02-28 20:31:00 -
TÜBİTAK burs ücretleri ne kadar oldu? TÜBİTAK bursu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama

Merakla beklenen kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip önemli açıklamalarda bulundu. Peki, TÜBİTAK bursu ne kadar oldu?

TÜBİTAK burs ücretleri ne kadar oldu? TÜBİTAK bursu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK bursları konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir” dedi.

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