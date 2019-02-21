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TÜBİTAK alımları 2019 TÜBİTAK alım şartları ve başvuruları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TÜBİTAK personel alımının yapılacağını son dakika olarak duyurdu.TÜBİTAK 2019 alımları çeşitli kadrolarda çalıştırılmak üzere personel alımı yapacak. Peki TÜBİTAK personel alım başvuruları ne zaman? TÜBİTAK personel alımı şartları, TÜBİTAK personel alım ilanına ilişkin TÜBİTAK personel daire başkanlığının TÜBİTAK personel alımı 2019 ilanı. İşte detaylar…

21 Şubat 2019 Perşembe 10:48
TÜBİTAK alımları 2019 TÜBİTAK alım şartları ve başvuruları

TÜBİTAK alımları son dakika. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alımının yapılacağını son dakika olarak duyurdu.  TÜBİTAK 2019 alımları çeşitli kadrolarda çalıştırılmak üzere personel alımı yapacak. Peki TÜBİTAK personel alım başvuruları ne zaman? TÜBİTAK personel alımı şartları, TÜBİTAK personel alım ilanına ilişkin TÜBİTAK personel daire başkanlığının TÜBİTAK personel alımı 2019 ilanı. İşte detaylar…

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) bünyesinde görev yapmak üzere 61 Ar-Ge personeli alınacak. TÜBİTAK başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden 14 Mart'a kadar gerçekleştirilebilecek.

TÜBİTAK hangi pozisyonlarda alım yapacak?

Ayrıca, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 teknisyen, diğer teknisyen ve teknikerler, usta, aşçı, dağıtıcı ve memur alımı yapılacak. Söz konusu alım için 25 Şubat'a kadar başvurulabilecek. Başvurular, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr" web sayfası üzerinden yapılabilecek. Alımlar için gerekli koşul ve süreçlere TÜBİTAK, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden ulaşılabilecek.

 

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:48
  1. TÜBİTAK alımları 2019
  2. TÜBİTAK alım şartları
  3. TÜBİTAK alım başvuruları ne zaman 2019
  4. TÜBİTAK personel alımı 2019
  5. TÜBİTAK personel alım başvuruları ne zaman?
  6. TÜBİTAK personel alımı şartları

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