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TÜBİTAK 5 personel alacak

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilmek üzere 5 personel istihdam edecek

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:27
TÜBİTAK 5 personel alacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilmek üzere 5 personel alımı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesindegörev yapmak üzere 4'ü koruma memuru, 1'i şoför olmak üzere 5 personel istihdam edilecek.

Ankara ve Kocaeli'deki kadrolar için başvurularda istenen koşullar ve süreçler TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından öğrenilebilecek.

Müracaatlar, 14 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfasından (https://esube.iskur.gov.tr) yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:27
  1. personel alımı
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