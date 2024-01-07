TÜBİTAK 3.3 milyar lira hibede bulundu

TÜBİTAK, akademi ve kamuya yönelik destek programlarıyla AR-GE süreçlerine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda geçen yıl 5 bin 198 projeye, 2023 sabit fiyatlarıyla 3,3 milyar lira hibe aktarıldı. Toplamda 2,3 milyar lirayı bulan destek ise 46 bin 759’u yeni olmak üzere, 66 bin 989 bilim insanı ve gence verildi. Lisans öğrencilerine 3 bin-9 bin 600 lira ve yüksek lisans öğrencilerine 7 bin 250-8 bin 500 lira arasında burs sağlandı. TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileriyle doktora sonrası araştırmacıların performansa dayalı burs alabilmeleri amacıyla 6 bin 799 kişiye destek verildi.