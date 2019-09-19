0553 313 94 23

TÜBİTAK 28 personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre TÜBİTAK, 28 Ar-Ge personeli işe alacak.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:15
TÜBİTAK 28 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Ankara’da görev yapmak üzere 28 Ar-Ge personeli alınacak.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde Ankara’da görev yapmak üzere 28 Ar-Ge personeli istihdam edilecek. Başvurular 9 Ekim’e kadar yapılabilecek. Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor. Müracaatlar, TÜBİTAK’ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:15
  1. Ankara
  2. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  3. Ar-Ge personeli
  4. Resmi Gazete
  5. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)
  6. Devlet Personel Başkanlığı
  7. Türkiye İş Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağız içi yarası neden dolur ? Aft nedir ? Ağız yaralarına ne yapılmalı ? Ağız yarasına 1 günde son!
    1. Ağız içi yarası neden dolur ? Aft..
    2. Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 71 bini..
    3. Buzdolabına sakın koymayın!..
    4. Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO..
    5. İsrail güçleri 23 Filistinliyi tutukladı
    6. Karabiberle sigaraya son! Karabiber..
    7. 'Hızır Afet Drone'u ile kazazedelere..
    8. Strese iyi gelen bitkiler nelerdir?..
    9. Tekirdağ'da bulundu! Koparana 60 bin..
    10. Türkiye'den ABD'ye net mesaj:..
    11. Kireçlenme nedir? Kireçlenmeye..
    12. Malul sayılmayan gaziler hâlâ mağdur
    13. Dut yaprağının faydaları nelerdir?..
    14. Kurabiye nasıl hazırlanır? Pudingli..
    15. Türkler’e sandığa gidin çağrısı
    16. Sosyal medya devinden itiraf!..
    17. Renklerin insanlar üzerindeki etkisi..
    18. Tuzla'da evine giderken 3 kişi..
    19. Sapkın fenomeni kimse istemiyor!..
    20. TÜBİTAK 28 personel alacak
    21. Bayraktar: Ukrayna ile türbin..
    22. Daikin Türkiye’den ekonomi ve..
    23. Koltuk Altı Sararmış Beyaz..
    24. Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye..
    25. Kayserigaz’ın Genel Müdürü Dinçer..
    26. Yüksek beyaz kan hücreleri neye sebep..
    27. THY’den Xian seferi
    28. Kontrolden çıkan otomobil 11 araca..
    29. Sarı kantoron yağı nedir? Kantoron..
    30. Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim İş..
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!