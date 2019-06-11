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TÜBİTAK 14 personel alacak

TÜBİTAK, Ankara'da görevlendirilmek üzere 14 personel istihdam edecek

11 Haziran 2019 Salı 08:24
TÜBİTAK 14 personel alacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Ankara'da görevlendirilmek üzere 14 personel alımı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapmak üzere 14 personel istihdam edilecek.

Ankara'daki kadrolar için başvurularda istenen koşullar ve süreçler, TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından öğrenilebilecek.

Başvurular, 2 Temmuz'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:24
  1. Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
  2. personel alımı
  3. TÜBİTAK

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