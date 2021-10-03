Tuba Torun kimdir? Tuba Torun ne iş yapıyor?
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nu taşınması gerektiğini söyleyerek, “Bir gün hepiniz şehir merkezinin dışına gitmek zorunda kalacaksınız. Şimdiden alışsanız iyi olur.” mesajından sonra milyonlarca Fenerbahçe taraftarı CHP zihniyetine sahip Tuba Torun’u eleştiri yağmuruna tuttu. Fenerbahçe taraftarını şehir dışına çıkarmakla tehdit eden Tuba Torun’un kim olduğu da merak konusu. Peki Tuba Torun kimdir? Tuba Torun nereli? Tuba Torun ne iş yapıyor?
Avukat olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdi. İstanbul Barosu'na bağlı olarak serbest avukata olan Tuba Torun, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı ve Sosyal Haklar Derneği Çocuk Hak İhlalleri Koordinatörüdür.
Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk hakları koordinatörü olan Torun CHP 36. olağan kurultayı sonucu Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi oldu. Tuba Torun, 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili adayı olmuştu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun, Fenerbahçe stadını şehir dışına taşınması gerektiğini söyleyerek "Bir gün hepiniz şehir merkezinin dışına gitmek zorunda kalacaksınız. Şimdiden alışsanız iyi olur" açıklamasında bulunmuştu.