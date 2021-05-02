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Siyaset TTB'nin yalanına İçişleri Bakanlığı'ndan net cevap!
Siyaset

TTB'nin yalanına İçişleri Bakanlığı'ndan net cevap!

TTB'nin "Sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesiliyor" dezenformasyonuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 10:35:00 -
TTB'nin yalanına İçişleri Bakanlığı'ndan net cevap!

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) "Sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesiliyor" dezenformasyonuyla ilgili İçişleri'nden açıklama geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu" dedi.

Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) son dezenformasyonu "Sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesiliyor" oldu.

TTB'ye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

TTB'nin dezenformasyon yaptığını söyleyen İnce, "Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz" dedi.

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Yorumlar

Başçavuş

Yıllarca Muhayenemarifetiyle milleti soyan doktorlar artık ellerinden bu fırsat gidince Kudurmaya başladılar
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İsmail

Bunların Türk olduğundan şüpheliyim. Bunlardan olsa olsa  tabipler birliği olur. Gerekli ceza verilmeli.
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