  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye Rus S-400'ünün daha iyisini yaptı! Son menzili Yunanistan'ı ayağa kaldıracak

Bakan müjdeyi verdi İlk yerli ve milli sürücüsüz metroyu tanıttı! ASELSAN iş birliği bambaşka yerli hamlesi! Başladı

Herkes altın dolar euro derken dünyaca ünlü milyarder parasını oraya yatırmaya başladı! Bundan alan kazanır

Türkiye'den kaçırıldı! ABD'li yetkili kötü haber diye ilan etti: Yabancı bir filozof imparator heykeli için harekete geçti

Sinan Akçıl'ın TOGG çıkışı çok konuşulacak: Gelince satacağım

Türkiye'den kritik altın hamlesi! Sektörün yetkili ismi 'Ne yazık ki' diyerek kötü bir itirafta bulundu

Milyonlara erken emeklilik fırsatı verildi! Hızlıca halletmeniz gerekiyor!

Kılıçdaroğlu Odatv kavgası yargıya taşındı! 'Mahkemede hesaplaşacağız'

Çok yakında petrolün yerini alacak! Türkiye yaptı, dünya devleri her an peşimize düşebilir

Yolsuzlukla suçlanan CHP'li Başkandan yeni skandal!
Gündem TTB'li Fincancı yine PKK'ya yakın kanala konuştu!
Gündem

TTB'li Fincancı yine PKK'ya yakın kanala konuştu!

Yeniakit Publisher
2023-09-02 23:58:00 - 2023-09-03 00:14:54

Türk Tabipler Birliği eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK terör örgütüne yakın bir mecra olan PİRHA'ya röportaj vererek yine gündeme geldi.

PKK yandaşı Medya Haber canlı yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan ve bir süre cezaevinde kalan Şebnem Korur Fincancı, yine PKK'ya yakın bir ajansa konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Ordusu'nu sürekli olarak "işgalci" olmakla suçlayan PİRHA canlı yayınına katılan Fincancı, röportajında sözde barış mesajları verdi.

Fincancı, TSK'ya iftira attığı canlı yayın sonrasında cezaevine girmiş ve "bu kanalın PKK'ya yakın olduğunu bilmiyordum." diye kendini savunmuştu.

Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesi ortaya çıktı! Böyle geri adım attı: Bilmiyordum
Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesi ortaya çıktı! Böyle geri adım attı: Bilmiyordum

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesi ortaya çıktı! Böyle geri adım attı: Bilmiyordum

Şebnem Korur Fincancı 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!
Şebnem Korur Fincancı 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!

Gündem

Şebnem Korur Fincancı 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!

Hanımefendi bunlardan rahatsız olmuş!
Hanımefendi bunlardan rahatsız olmuş!

Gündem

Hanımefendi bunlardan rahatsız olmuş!

TTB heyetinden HDP'ye ziyaret! Gündem: Şebnem Korur Fincancı'nın ihaneti
TTB heyetinden HDP'ye ziyaret! Gündem: Şebnem Korur Fincancı'nın ihaneti

Siyaset

TTB heyetinden HDP'ye ziyaret! Gündem: Şebnem Korur Fincancı'nın ihaneti

Terör örgütü PKK'dan Şebnem Korur Fincancı destek! "Tarihi bir eylemdir"
Terör örgütü PKK'dan Şebnem Korur Fincancı destek! "Tarihi bir eylemdir"

Gündem

Terör örgütü PKK'dan Şebnem Korur Fincancı destek! "Tarihi bir eylemdir"

Şebnem Korur Fincancı utanmazlığı!
Şebnem Korur Fincancı utanmazlığı!

Gündem

Şebnem Korur Fincancı utanmazlığı!

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı!
TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı!

Gündem

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23