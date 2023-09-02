TTB'li Fincancı yine PKK'ya yakın kanala konuştu!
Türk Tabipler Birliği eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK terör örgütüne yakın bir mecra olan PİRHA'ya röportaj vererek yine gündeme geldi.
PKK yandaşı Medya Haber canlı yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan ve bir süre cezaevinde kalan Şebnem Korur Fincancı, yine PKK'ya yakın bir ajansa konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Ordusu'nu sürekli olarak "işgalci" olmakla suçlayan PİRHA canlı yayınına katılan Fincancı, röportajında sözde barış mesajları verdi.
Fincancı, TSK'ya iftira attığı canlı yayın sonrasında cezaevine girmiş ve "bu kanalın PKK'ya yakın olduğunu bilmiyordum." diye kendini savunmuştu.
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