TTB’den ‘Türk’ ifadesi alınsın!

Hasan Eğrigöz Ankara

Sağlık Yatırımcıları Derneği Genel Başkanı ve Milli Hekimler Birliği Platformu Başkanı Dr. İhsan Şahin: “TTB’nin ismindeki Türk kelimesinin dışında Türk milleti, vatanı ve bayrağı ile uzaktan yakından alakası olmayan, meslek kuruluşu olmaktan çok siyasi bir örgüt kimliğine bürünmüş bir yapıdır. Bu odalardan önce Türkiye’nin sonra da meslektaşlarımızın kurtulması lazım.”

Erdoğan ve Bahçeli’ye destek

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hukukçu Hasan İlter: “Tabipler Birliği, kendi görevi haricinde, doktorların mesleğindeki sorunlar haricinde her halta karışıyor. Bunlar tek başlarına bir cumhuriyet. Bu tür odalar ‘Türk’ kelimesini isminde taşımayı hak etmiyor.” Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran: “Başlarında ‘Türk’ kelimesinin olması bunların Türk milletinin ferdi ya da Türk milletine aidiyet duygusuyla bağlı oldukları anlamına gelmez. Hangi ülkede milletine, devletine düşmanlık yapacak STK’lar olacak bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli’nin görüşlerine katılıyoruz.”