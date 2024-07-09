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Gündem TTB yine kendini gösterdi! Bozkurt işareti rahatsız etti
Gündem

TTB yine kendini gösterdi! Bozkurt işareti rahatsız etti

Yeniakit Publisher
2024-07-09 20:28:00 -
TTB yine kendini gösterdi! Bozkurt işareti rahatsız etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir grup doktorun 'bozkurt' işareti yaptığı görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada skandal açıklamalarda bulundu.

TTB'nin bir grup doktorun Türklerin milli sembolü 'Bozkurt' işareti yaptığı görüntülere ilişkin açıklamasında "Doktorların sağlık hizmeti sunarken politik kimliklerini bir yana bırakmaları gerektiği" vurgulandı. Açıklamada, görüntülerin güven zedeleyici olduğu ifade edildi.

2024 Avrupa Şampiyonasında, Merih Demiral'ın Türkiye-Avusturya maçında attığı gollerden birini Türklerin milli sembolü 'bozkurt' işareti yaparak kutlaması nedeniyle başlayan tartışmalar devam ederken, sosyal medyada bir grup doktorun ameliyat odasında 'bozkurt' işareti yaprak poz verdiği fotoğraf gündem oldu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), söz konusu fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Son zamanlarda basında ve sosyal medyada hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimliklerini belirten çeşitli işaretler yaptıkları görüntülerin yayımlandığı" belirtilerek, "Hekimlerin, tıpkı toplumun diğer üyeleri gibi, farklı politik düşünce ve değerlere sahip olmaları doğaldır. Hekimler ülkede ve dünyada gelişen olayların politik doğasına karşı kişisel olarak tutum almakta da doğal olarak özgürdür. Bununla birlikte hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür" ifadelerine yer verildi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Kürtçü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir medya organında yaptığı açıklamada Türk ordusunun kimyasal silah kullandığını iddia etmesiyle gündem olmuştu.

'Söz Konusu Görüntüler Güven Zedeleyici Nitelikte'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hekimlik Andı ile TTB Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tüm meslek ahlakı kuralları gibi, bu kuralların da var edilme nedeni, toplumun mesleğe ve mesleği uygulayanlara güven duymalarını sağlamaktır. Meslek ahlakı kurallarını ve ifade ettikleri değerleri deyim yerinde ise 'gözümüz gibi koruma' özenimiz de buradan kaynaklanmaktadır. Toplum da tıpkı hekimler gibi farklı kişisel değerlere ve politik kimliklere sahip bireylerden oluştuğu için, ancak güven duyulması halinde sağlık sorunları için hekimlere başvurulacak, tüm bilgiler rahatlıkla paylaşılabilecek ve meslek hakkıyla uygulanabilecektir.

Bu nedenle hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimlikleri de dahil olmak üzere kişisel değerlerini bir yana bırakmaları, gerek kendilerine gerekse de tıp kurumuna karşı güvenin sarsılmasına yol açabilecek her türlü söz ve davranıştan kaçınmaları gerekmektedir. Söz konusu görüntülerin bu yükümlülüklerle bağdaşmadığı, güveni zedeleyici nitelikte olduğu açıktır. Gerek hekimlere gerek hekimleri istihdam eden kurumlara, toplum sağlığı açısından son derece önemli olan 'hekimin yansızlığı' ilkesini ve güveni koruma yükümlülüğünü bir kez daha anımsatıyoruz.”

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