TT Stadında Fatih Terim'e sevgi gösterisi!
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, kendi evinde Porto'tu konuk ediyor. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.11 Aralık 2018 Salı 21:28
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk ediyor. Zorlu karşılaşmayı Belarus Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetiyor.
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar, tribüne çağırdıkları tecrübeli teknik adam için, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı. Fatih Terim, taraftarların desteğine alkışlarla karşılık verdi.
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