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TSYD Bursa’nın tenis şöleni başladı

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 14 Yaş TSYD Bursa Tenis İl Birinciliği’nde bu yıl kızlarda 35, erkeklerde 30 sporcu mücadele ederken, Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Tenis Kortları’ndaki şampiyonlar çarşamba günü belli olacak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:44
TSYD Bursa’nın tenis şöleni başladı

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 14 Yaş TSYD Bursa Tenis İl Birinciliği’nde bu yıl kızlarda 35, erkeklerde 30 sporcu mücadele ederken, Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Tenis Kortları’ndaki şampiyonlar çarşamba günü belli olacak.


Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi’nin 4’üncü kez düzenlediği Tenis İl Birinciliği Turnuvası’nda heyecan başladı. 31 Temmuz’a kadar Mihraplı Parkı içinde yer alan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kortları’nda düzenlenecek turnuvada 14 yaş grubu kız ve erkekler mücadele ediyor. Organizasyona katılım yine oldukça yüksek olurken kızlarda 35, erkeklerde 30 sporcunun katıldığı turnuvada genç raketler 6 kortta kürsüye girme mücadelesi veriyor.


Turnuvanın ilk gününde 1. tur ve 2. tur müsabakalarında rakipleri karşısında ter dökerken, çarşamba günü yapılacak çeyrek final ve yarı final mücadelelerinin ardından finale yükselen isimler belli olacak. Turnuvada final karşılaşmaları çarşamba günü oynanacak. Organizasyonun açılışına TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün de katılırken, iki isim de sporculara başarı diledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:44
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