0553 313 94 23

TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Turnuvası

- Osmanlıspor, finalde Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek şampiyon oldu

22 Ocak 2019 Salı 18:22
TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Turnuvası


ANKARA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nı Osmanlıspor kazandı.

Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Etimesgut Belediyespor ve Keçiörengücü 16 yaş altı takımlarının katılımıyla Gençlerbirliği Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen turnuva, ikinci gün oynanan üçüncülük ile final maçlarının ardından tamamlandı.

Final karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Osmanlıspor, rakibini 3-1 mağlup ederek ilk kez düzenlenen turruvada şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük maçında ise Keçiörengücü ile Etimesgut Belediyespor takımları karşılaştı. Normal süresi 1-1 tamamlanan müsabakanın penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Keçiörengücü, üçüncü oldu.

Şampiyon Osmanlıspor'a kupasını, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya verdi.

Cavcav konuşmasına, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.

Gençlerin çok önemli olduğunu ve ancak onlara gerekli önem verilirse Türk futbolunun kurtulabileceğini dile getiren Murat Cavcav, bu anlamda duayen başkan İlhan Cavcav'ın peşinden gittiklerini ifade etti.

TSYD Ankara Şubesi'ne düzenlediği anlamlı turnuva için teşekkür eden Cavcav, "Umuyorum ki gelecek yıllarda bu anlamlı turnuva gelenekselleşir ve uluslararası bir hale dönüşür. Katılımcı tüm takımlara teşekkür ediyor, şampiyon Osmanlıspor'u kutluyoruz. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Geleceği bu gençler inşa edecek." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 18:22
  1. Ankara Şube
  2. Futbol
  3. TSYD
  4. TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi öldürüldü" açıklaması
    1. Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi..
    2. Samsung, Yeni 970 EVO Plus modelini..
    3. Piyasalarda gün sonu
    4. Şair Enver Ercan vefatının 1. yılında..
    5. Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi
    6. UEFA'dan Ozan Soykan'a görev
    7. Borsa günü yükselişle tamamladı
    8. Ateşkesi yine deldi: Esed rejimi..
    9. TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey..
    10. "5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa..
    11. 3 polis şehit olmuştu! 22 polisin..
    12. Meksika'da boru hattındaki patlama
    13. CHP'li Özgür Özel'den Binali..
    14. MHP Osmaniye ilçe belediye başkan..
    15. AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman sona..
    16. Esed rejiminden Hama'ya saldırı
    17. 23 aylık üvey kızını kemiklerini..
    18. Dünya Sağlık Örgütü'nden Yemen uyarısı
    19. Erzurumspor'dan göğüs reklamı..
    20. Mısır'da Tiran ve Sanafir adaları..
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe