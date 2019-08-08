TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor
- MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, yarın Eryaman Stadı'nda karşılaşacak08 Ağustos 2019 Perşembe 12:09
ANKARA (AA) - TSYD Ankara Kupası maçı yarın MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın galibi kupanın sahibi olacak.
Öte yandan, karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Kapalı 30, maraton 25, kale arkası tribünü biletleri ise 20 liradan Eryaman Stadı'ndaki gişelerden satışa sunuldu.
Kupanın biletleri, Passolig uygulamasına ihtiyaç duyulmadan temin edilebilecek.
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