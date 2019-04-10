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Tsunami sözleri olay olmuştu! O bakan istifa etti

Japonya Olimpiyat Oyunları Komitesinden Sorumlu Bakan Yoşitaka Sakurada, ülkede 2011 yılında meydana gelen tsunami felaketinde hayatını kaybedenler hakkında yaptığı tepki çeken açıklamaların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:14
Tsunami sözleri olay olmuştu! O bakan istifa etti

Japonya'da Olimpiyat Oyunları Komitesinden Sorumlu Bakan Yoşitaka Sakurada, ülkede 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ile sonrasında oluşan tsunamide hayatını kaybedenler ve yaralananlarla ilgili sarf ettiği sözlerinin tepki çekmesinin ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Sakura, bugün 2011'deki depremde büyük ölçüde zarar görmüş olan Temsilciler Meclisi üyesi Hinako Takahashi'nin de olduğu bir toplantıda yaptığı konuşmada " Takahashi (felaketten doğan sonuçların) yeniden yapılandırılmasından daha önemlidir" demişti.

Sakura'nın bu sözleri kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye istifa dilekçesini verdikten sonra açıklama yapan Sakurada, "Felaketten muzdarip insanları rahatsız edecek bir açıklama yaptığım için gerçekten üzgünüm. Kendimi sorumlu hissediyorum, bu yüzden istifa dilekçesi verdim" dedi.

Abe ise "Sakurada, felaketten etkilenen bölgelerde yaşanların duygularına zarar veren yorumlar yaptığını belirterek istifa etti" dedi.

'Çernobil'den sonra en büyük felaket'

Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem, ardında binlerce kurban bıraktı. Depremin ardından oluşan tsunami, boyu 10 metreyi geçen dev dalgaların Thoku ve Kanto bölgesi sahillerine vurmasıyla sonuçlandı.

Resmi verilere göre 15 bin 897 kişinin hayatını kaybettiği felakette, 2 bin 533 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Japonya hükümeti, sağlık sorunları veya afetin etkilerinden kaynaklı diğer problemler nedeniyle, depremi takip eden yıllarda 3 bin 701 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Deprem ve sonucunda gerçekleşen tsunami, Fukuşima Nükleer Santralinde radyoaktif sızıntıya da neden oldu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kaldı.

8 sene önce gerçekleşen bu felaket, Çernobil felaketinden sonra en büyük nükleer kazalardan biri olarak nitelendiriliyor.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:14
  1. Japonya Olimpiyat Oyunları Komitesinden Sorumlu Bakan Yoşitaka Sakurada

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