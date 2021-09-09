Tsunami İstanbul’da hangi ilçelerde olur? İstanbul’da tsunami olacak yerler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde sahillere 'tsunami tahliye yolu' tabelaları koyuyor. Peki İstanbul’da tsunami olur mu? İstanbul'da tsunami riskini ise Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

Marmara Denizi iç denizi olmasına rağmen tsunami riski taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Marmara Denizi kıyılarının tsunami açısından tehlikeli olduğunu söylemeliyim. Geçmişte Marmara Denizi 'inde meydana gelen depremler İstanbul ve çevresini hep etkilemiştir. Bu depremlerle birlikte tsunami gerçeğini de ifade etmek gerekiyor. Son 2 bin yıl içerisinde 30'un üzerinde tsunami var" dedi.

Marmara Denizi’nde tsunami olur mu?

Türkiye'de tsunami olabileceğinin varlığı yeni yeni oluşmaya başladığını dile getiren Şükrü Ersoy, Bu zamana kadar 'tsunami açık denizlerde olur, kapalı denizlerde olmaz' gibi bilgisiz, cahilce cümleler kuruldu. Ancak bu doğru değil. Marmara Denizi gibi iç denizlerde de tsunami olabilir.'' şeklinde konuştu.

Tsunami İstanbul’da hangi ilçelerde olur?

Marmara Denizi için tsunami dalgaların kıyıya erişme süresi 5 ile 30 dakika arası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ersoy, "İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy, Ataköy, kısmen Zeytinburnu ve Topkapı'ya yakın semtler tsunamiye yatkın yerler. Tsunami zaten kıyıdaki dar bir alanda bile etkili olsa bu tüm İstanbul kıyılarının tsunamiden etkileneceğini gösteriyor.” uyarısında bulundu.