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"TSSK 6. Proje Pazarı" etkinliği

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker:- "Dünyada savunma ihracat pazarı yaklaşık 100 milyar dolar. Bunu da yaklaşık 15 ülke yapıyor. Burada hedefimiz uzun vadede ihracatımızı biraz daha artırmak"- ASO Başkanı Nurettin Özdebir:- "Bizim daha yüksek teknolojiler üreterek, bunlara hakim olabilmemiz gerekiyor"

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:59
"TSSK 6. Proje Pazarı" etkinliği

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, sektörde finansman ihtiyacının karşılanması için ihracatın önemli olduğunu belirterek, "Dünyada savunma ihracat pazarı yaklaşık 100 milyar dolar. Bunu da yaklaşık 15 ülke yapıyor. Burada hedefimiz uzun vadede ihracatımızı biraz daha artırmak." dedi.

Ana teması "ihracat ve yerlileştirme" olarak belirlenen "Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) 6. Proje Pazarı" etkinliği ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Şeker, etkinlikteki konuşmasında savunma sanayisinde özgün platformlar geliştirildiğini ifade ederek, "Yerlileştirme en önemli konularımızdan bir tanesi. Bu platformların altındaki birçok sistem dışardan alınıyor. İhracat yaparken ayağımıza bağ oluyor. Bunları yerlileştirmemiz lazım." diye konuştu.

Şeker, savunma sanayisinde ana yüklenici ve alt yüklenici firmalar arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde kurulması gerektiğini kaydederek, KOBİ'lerin sektörün ihtiyacı olan yüksek standartlı ürünleri üretebilecek seviyeye getirilmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Sektörde finansman ihtiyacının karşılanması açısından ihracatın önemine değinen Şeker, "Dünyada savunma ihracat pazarı yaklaşık 100 milyar dolar. Bunu da yaklaşık 15 ülke yapıyor. Burada birinci ligde ABD ve Rusya var. İkinci lig Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden oluşuyor. Biz Türkiye olarak üçüncü ligdeyiz. Burada hedefimiz uzun vadede ihracatımızı biraz daha artırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, son 10 yılda sektörün ihracatının sürekli arttığını belirterek, bu artışın yeterli olmadığını, daha fazla emek ve zaman harcanması gerektiğini kaydetti.

- Diğer konuşmalar

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de dünyanın hızlı bir değişim içerisinde olduğunu ve Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyanın yeni kurulacak dünyanın merkezinde yer alacağını ifade etti.

Ülkenin bekası için sektör firmalarının faaliyetlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özdebir, "Bizim daha yüksek teknolojiler üreterek, bunlara hakim olabilmemiz gerekiyor." dedi.

Savunma sanayisi firmalarının Ankara'nın ekosistemine çok ciddi faydası olduğunu anlatan Özdebir, ülkedeki yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20'sinin Ankara'da üretildiğini aktardı.

ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zeyrek de TSSK'nin, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

TSSK üyelerinin Anka, MİLGEM, Atak, Hürkuş, Altay, Göktürk gibi büyük ölçekli projelerde görevler üstlendiklerinin altını çizen Zeyrek, "Ayrıca üyelerimiz tarafından geliştirilen birçok ürün komşu ülkelerin savunma sanayilerinde kullanılmaya başlanmıştır." diye konuştu.

HAVELSAN Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Ümit Güney de şirketin iş ortaklığı sistemini anlattı. Güney, "Uyguladığımız iş ortaklığı programı dahilinde, somut bir proje olmasını beklemeden, birlikte çalışmaya başlıyoruz ve yetenek havuzumuza dahil ediyoruz. Bu şekilde son 3 yıldır her yıl yüzlerce firmayla çalışma yaptık. Bu program dahilinde iş birliği imzaladığımız firmaların sayısı 449'a ulaştı. TSSK'dan 15 firmayla iş ortaklığı projesine imza attık." ifadelerini kullandı.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Sezai Elagöz, TSSK gibi yapılanmaların savunma sanayisi için önemine dikkati çekerek, sektördeki büyük firmaların diğer firmalara daha çok iş alanları açıp alt sistem sahiplerini güçlendirmelerinin, dışa bağımlılığı sonlandıracağını kaydetti.


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:59
  1. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir
  2. ASELSAN
  3. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker
  4. Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi 6. Proje Pazarı
  5. TSSK

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