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TSPB'nin bireylere yönelik panellerinin ilk durağı Edirne

TSPB'nin bireylere yönelik etkinlikler kapsamında düzenleyeceği, "Bireyler için Sermaye Piyasası Araçlarına Erişim, Varlık Yönetimi ve Fonlar" başlıklı panel serisinin ilki 18 Eylül’de Edirne Barosu'nda gerçekleştirilecek

06 Eylül 2019 Cuma 15:47
TSPB'nin bireylere yönelik panellerinin ilk durağı Edirne

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenecek "Bireyler için Sermaye Piyasası Araçlarına Erişim, Varlık Yönetimi ve Fonlar" başlıklı panellerin ilk durağı Edirne olacak.

TSPB açıklamasına göre, bu yıl bireylere yönelik etkinlikler kapsamında düzenlenecek "Bireyler için Sermaye Piyasası Araçlarına Erişim, Varlık Yönetimi ve Fonlar" başlıklı panel serisinin ilki 18 Eylül’de Edirne Barosu’nda düzenlenecek.

Türkiye genelinde farklı illerde düzenlenecek paneller, Genç Yöneticiler ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türk Mühendis ve Mimar Odaları (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) gibi meslek kuruluşları ile gerçekleştirilecek.

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Müdürü Özgür Hatipoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Osmanlı Menkul Değerler AŞ Elektronik Platform Takım Lideri Meltem Gül, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Kurumsal Finansman Yöneticisi Menevşe Özdemir, İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Yurtiçi Piyasalar Yönetmeni Serhad Bozacı, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Türev İşlemler Satış Müdürü Çağan Atlan, Borsa İstanbul AŞ Türev Piyasalar Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy ve Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Müdürü Gökçe Arslan konuşmacı olarak yer alacak.

Söz konusu panelle, sermaye piyasası araçlarının meslek kuruluşu üyelerine ve konuya ilgi duyanlara tanıtılması ve farkındalık oluşturulması öngörülüyor. Panel, meslek kuruluşları üyelerinin yanı sıra akademisyenlerin, aracı kurum, banka, portföy yönetimi ve yatırım ortaklıkları çalışanlarının katılımına da açık olacak.

Panel programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için TSPB web sitesinin (www.tspb.org.tr) duyurular bölümü ziyaret edilebilir.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:47
  1. TSPB

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