TŞOF'tan taşımalı eğitimde katsayıların güncellenmesi talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, servisçi esnafının maliyet hesaplama katsayısının düşmesi nedeniyle kazancının da azaldığını belirterek, "Katsayılar yeniden güncellenmeli ve servisçi esnafımızın mağduriyeti giderilmeli." ifadelerini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, 16 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle kontak kapatan servisçi esnafının aylardır çalışmadığına dikkati çekti.

Okul servis araçları ve servis taşımacılığı yapamayan esnafın geçim kaynağının yalnızca bu meslek olduğundan çok zor dönemler yaşadığına işaret eden Apaydın, "Normalleşme süreciyle artık neredeyse tüm hayatın tedbirli kontrollü olarak normale döndüğü bu süreçte, servisçi esnafımız hala okulların açılmasını bekliyor. Fakat okulların açılmasıyla da tamamen tüm sorunlar bitmiyor çünkü yeni düzenlemeyle maliyet hesaplama katsayıları düşürüldü. Katsayıların düşmesi demek ise kazançların düşmesi anlamına geliyor. Böyle zor bir süreçte, maliyetler de artmışken katsayılar yeniden güncellenmeli ve servisçi esnafımızın mağduriyeti giderilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, yaşanan sorunların her zaman takipçisi olduklarının altını çizerek, maliyet hesaplama formülündeki katsayıların yeniden güncellenmesi başta olmak üzere yaşanan diğer sorunları Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine ilettiklerini bildirdi.



