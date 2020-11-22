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Aktüel TŞOF Başkanı Apaydın'dan sürücülere "kış lastiği" uyarısı:
Aktüel

TŞOF Başkanı Apaydın'dan sürücülere "kış lastiği" uyarısı:

"Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmeli"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:23:17 -
TŞOF Başkanı Apaydın'dan sürücülere "kış lastiği" uyarısı:

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerin araçlarında kış lastiği kullanmak için 1 Aralık'ı beklememesi gerektiğini bildirdi.

Apaydın, yazılı açıklamasında, sürücülere kış lastiği konusunda erken davranmaları uyarısında bulundu.

Ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Apaydın, şehirler arası kara yollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerin de bu kapsamda bulunduğunu vurguladı.

Apaydın, 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 776 lira olduğu bilgisini vererek, "Ceza 1 Ocak 2021'den itibaren yeniden değerleme oranında yüzde 9,11 artırılarak 846 liraya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerektiğine işaret eden Apaydın, "Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmeli. Zorunlu uygulamanın başlamasına kısa bir zaman kala yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Özel araçlar da risk taşıyor"

Trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da risk taşıdığını ve bu yüzden kış lastiği konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük."

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