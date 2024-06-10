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Teknoloji TSMC, Huawei'yi çip işinde küçümsedi
Teknoloji

TSMC, Huawei'yi çip işinde küçümsedi

Yeniakit Publisher
2024-06-10 03:55:00 -
TSMC, Huawei'yi çip işinde küçümsedi

Dünyanın önde gelen sözleşmeli yonga üreticisi TSMC, Huawei'nin yarı iletken geliştirme işini küçümsedi.

Tayvanlı şirket hissedarlar toplantısında, ABD'nin Huawei'ye uyguladığı teknoloji açığı ve ihracat kısıtlamalarını gerekçe göstererek pazar hakimiyetini sürdürme konusundaki güvenini dile getirdi.

TSMC Başkanı Mark Liu, bir hissedarın Huawei ve diğer rakiplerle ilgili sorusuna yanıt olarak: "TSMC her rakibi çok dikkatli bir şekilde inceliyor. Her zaman rakiplerimiz olacak. Ancak bunun Huawei ile hiçbir ilgisi yok." dedi ve Huawei tehdidini küçümseyerek, bu şirketin ve genel olarak Çin'in çok geride olduğunu savundu.

TSMC'nin başkanı ayrıca Huawei'nin çip üretim teknolojisini yakalamasının “imkansız” olduğunu söyledi. Uzmanlara göre TSMC patronlarının kendilerine olan güvenleri, şirketin yarı iletken endüstrisinin ön saflarında yer alan köklü konumundan kaynaklanıyor.

Huawei'nin teknolojisi geride kaldı

Huawei, gelişmiş çip üretim ekipmanlarına erişimini ve en üst düzeyde rekabet etme kabiliyetini sınırlayan ABD hükümetinin yaptırımlarından etkilenmiş durumda. Sonuç olarak, TSMC önümüzdeki yıl 2 nanometrelik yongaların üretimine başlamayı planlarken, Huawei hala 7 nm işlem teknolojileriyle çalışıyor ve bazı söylentilere göre 5 nm yonga seti yakında piyasaya çıkabilir.
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2019'da ABD'nin kara listesine girenHuawei, Mate 60 Pro ve yeni Kirin 5G işlemcileriyle akıllı telefon pazarında büyük bir oyuncu olarak geri dönmeye çalıştı. Ancak 7 nanometre teknolojisi, diğer yonga üreticilerinin en son ürünlerine kıyasla performans ve verimlilik açısından dezavantajlı bir konuma geliyor.

Huawei'nin kendi kendine yeterlilik çabaları dikkate değer olsa da, teknoloji açığı ve ABD kısıtlamalarının getirdiği kısıtlamaların önemli bir zorluk teşkil ettiği bir gerçek. Geriye şu soru kalıyor: Huawei de dahil olmak üzere herhangi bir rakip TSMC'nin yerleşik liderliğini ve sıkı ihracat kontrollerini aşabilir mi? Mevcut çip yarışı liderini tahtından indirecek bir rakibin ortaya çıkıp çıkmayacağını ise zaman gösterecek.

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