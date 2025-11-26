  • İSTANBUL
Yerel Korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinin 2. katındaki balkonda oynayan 2 yaşındaki Veysel E., dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Bursa İnegöl'de yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Zindancık Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; 2'nci kattaki evinin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Veysel E., dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çığlıkları duyan anne Eya E. (27) koşarak aşağıya inerken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veysel E., annesinin kucağında ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Veysel E.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

