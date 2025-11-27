  • İSTANBUL
Ekonomi 2025 yılı yeniden değerleme oranı belirlendi
Ekonomi

2025 yılı yeniden değerleme oranı belirlendi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2025 yılı yeniden değerleme oranı belirlendi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

1
