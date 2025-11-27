  • İSTANBUL
Son Haberler

Geceye acı haber düştü!

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in askerleri tarafından Batı Şeria'da açılan ateş sonucu 1 Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyinde yer alan Kubatiye beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin Kubatiye'de ateş açması sonucu 1 Filistinli gencin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda en az 993 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli de yaralandı.

