Hastayı rehin alan kafa bunu anlayamaz! Ambulans uçak havalandı
Hastayı rehin alan kafa bunu anlayamaz! Ambulans uçak havalandı

Van'da kalp rahatsızlığı olan 11 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla başkent Ankara'ya nakledildi.

Van'da kalp rahatsızlığı olan çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören 11 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Hasta, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

