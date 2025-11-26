  • İSTANBUL
Et, tatlı, buz küpleri... Hemen bu 6 ürünü çıkarın! Uzmanlar sakın bunu yapmayın diyor! Çoğu kişi bunu bilmiyor

Et, tatlı, buz küpleri... Hemen bu 6 ürünü çıkarın! Uzmanlar sakın bunu yapmayın diyor! Çoğu kişi bunu bilmiyor

Uzmanlar, Dondurucu temizliği, ve dondurucuda saklanan bazı ürünlerin hem gıda güvenliğini hem de mutfak düzenini tehdit ettiğini vurguluyor. Uzmanlar yaptığı açıklamada buz, meyve, et, tatlı ve hazır gıdalar gibi olduğunu bildirdi.

Dondurucu temizliği, mutfaklarda çoğu zaman göz ardı edilen ancak sağlıklı ve düzenli bir yaşam için büyük önem taşıyan bir konu olarak öne çıkıyor. Türkiye'de pek çok kişi, buzdolabı ve dondurucu bölmesini uzun süre kontrol etmeden kullanmaya devam ediyor. Oysa uzmanlar, dondurucuda biriken gereksiz ve riskli ürünlerin hem gıda güvenliğini tehlikeye attığını hem de gereksiz yer kaplayarak mutfak düzenini bozduğunu belirtiyor. Peki, dondurucuda hangi ürünler mutlaka çıkarılmalı ve temizlik sırasında nelere dikkat edilmeli? İşte uzman görüşleriyle hazırlanan kapsamlı dondurucu temizliği rehberi.

Dondurucu temizliğinde ilk adım: Gizemli ve tanımsız ürünler Dondurucu temizliğinde atılması gereken ilk ürünler, kimliği belirsiz ve etiketsiz kalan gıdalar oluyor. Beslenme koçu ve yemek kitabı yazarı Whitney Cardosi, dondurucuda ne olduğu anlaşılmayan veya üzerinde tarih ve içerik bilgisi bulunmayan ürünlerin kesinlikle saklanmaması gerektiğini vurguluyor.

Son kullanma tarihi geçmiş ve unutulmuş ürünler Dondurucu temizliği yapılırken, son kullanma tarihi geçmiş gıdaların tespit edilip atılması da kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Profesyonel organizatör Shantae Duckworth, pek çok kişinin dondurucusunda farkında olmadan son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundurduğunu ifade ediyor. Buz, meyve, et, tatlı ve hazır gıdalar gibi birçok ürün, dondurucuda uzun süre beklediğinde kalitesini ve güvenliğini kaybedebiliyor. Son kullanma tarihi geçen gıdaların tüketilmesi sağlık açısından ciddi riskler doğurabileceğinden, düzenli olarak kontrol edilmeleri ve zamanında atılmaları gerekiyor. Ayrıca, dondurucuda yer açmak ve yeni ürünlere alan sağlamak için bu adım, mutfak düzeni açısından da büyük fayda sağlıyor. Dondurucu temizliği sırasında, tüm ürünlerin tarihleri dikkatlice incelenmeli ve şüpheli olanlar kesinlikle saklanmamalı.

Yer kaplayan neredeyse bitmiş dondurma kutuları ve toplu alımlar Dondurucu temizliği sırasında sıklıkla karşılaşılan bir diğer sorun ise, neredeyse bitmiş dondurma kutuları ve toplu alınan, ancak tüketilmeyen ürünler oluyor. Cardosi, dondurucunun arka köşelerine sıkışmış, unutulmuş dondurma çubukları veya eski dondurma kutularının gereksiz yere yer kapladığını ve daha işlevsel ürünler için alanı daralttığını belirtiyor. Bu tür ürünler, çoğu zaman fark edilmeden aylarca dondurucuda kalabiliyor. Aynı şekilde, büyük paketler halinde alınan sebze karışımları veya diğer gıdalar da, tüketilmeden beklediklerinde hem israfa yol açıyor hem de dondurucu düzenini bozuyor. Uzmanlar, bu tür ürünlerin öncelikli olarak tüketilmesini, mümkünse farklı tariflerde değerlendirilmesini veya açılmamışsa bağışlanmasını öneriyor. Böylece hem gıda israfı önleniyor hem de dondurucu temizliği ile mutfakta daha verimli bir alan yaratılmış oluyor. Dondurucuda unutulan gıda dışı ürünler ve eski saklama kapları Dondurucu temizliği denince akla sadece gıdalar gelmemeli. Kayıtlı diyetisyen ve ev ekonomisi uzmanı Allie Echeverria, dondurucuda biriken gıda dışı ürünlerin de düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle buz paketleri, hem gıda hem de yaralanmalar için kullanılan çeşitleriyle dondurucuda gereksiz yer kaplayabiliyor. Jel buz paketlerinde hasar olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli ve kullanılmayanlar atılmalı. Ayrıca, dondurucuda bir veya iki set buz paketi bulundurmak yeterli olurken, fazlası temiz, kuru ve güneş ışığından uzak bir yerde saklanmalı. Dondurucu temizliği sırasında gözden kaçan bir diğer unsur ise eski ve deforme olmuş gıda saklama kaplarıdır. Çatlamış veya şekli bozulmuş kaplar, gıdanın tazeliğini koruyamaz ve sağlık açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu tür kaplar mutlaka ayrıştırılmalı ve yenileriyle değiştirilmelidir. Dondurucu temizliği, sadece gıdaların değil, saklama ekipmanlarının da kontrolünü gerektirir. Dondurucu temizliği ile mutfak düzeni ve gıda güvenliği sağlanıyor Dondurucu temizliği, mutfakta hem düzeni sağlamak hem de gıda güvenliğini artırmak için vazgeçilmez bir alışkanlık olmalı. Uzmanlar, düzenli aralıklarla yapılan dondurucu temizliğinin, gıda israfını önlediğini, sağlıklı beslenmeye katkı sunduğunu ve mutfakta daha verimli bir alan yarattığını belirtiyor. Etiketleme, tarih kontrolü, gereksiz ürünlerin ayrıştırılması ve saklama kaplarının yenilenmesi gibi adımlar, dondurucu temizliği sürecini kolaylaştırıyor. Sonuç olarak, dondurucu temizliği sayesinde hem sağlığınızı koruyabilir, hem de mutfakta daha pratik ve düzenli bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.

