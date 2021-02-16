TSK'ya yeni OMTAS teslimatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda Roketsan tarafından geliştirilen tanksavar füze ailesinin üyeleri, seri üretim aşamasına geçerek envantere girmeye başladı. Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS’ın ikinci seri üretim kafile kabul faaliyeti sonucunda; yüksek miktarda silah sistemi ve mühimmat, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırıldı.

Asıl görevi olan tank avcılığının yanı sıra karada ve su üstünde ortaya çıkabilecek diğer hedeflere karsı da etkili olması için tasarlanan OMTAS, kızılötesi görüntüleyici arayıcı baslık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabiliyor. OMTAS Silah Sistemi; fırlatma sistemi (füze, atış platformu, atış kontrol ünitesi), taşıma sandıkları ve eğitim simülatöründen oluşuyor.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4 kilometre menzile sahip OMTAS Füzesi’ni hem üç ayak üzerinden hem de KAPLAN/PARS Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) üzerinden ateşlenecek şekilde kullanmakta.

OMTAS füzesinin teknik özellikleri