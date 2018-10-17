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TSK'ya yeni modüler üs bölgeleri

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler yapıdaki 3 üs bölgesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:28
TSK'ya yeni modüler üs bölgeleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı karşılamak amacıyla, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler yapıdaki üs bölgeleri, terörle mücadele ve vatan savunmasında önemli rol oynuyor. Üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan üs bölgeleri, güvenlik güçlerinin emniyeti ve operasyonel faaliyetlerinin etkinliği anlamında katkılar sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan 3 üs bölgesi Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından öngörülen süre içerisinde TSK'ye teslim edildi.

Toplam 29 modüler üs bölgesi TSK'nın kullanımına sunuldu

Başkanlığın koordinasyonunda, ASELSAN'ın yükleniciliğinde sürdürülen projeyle bugüne kadar 29 modüler üs bölgesi TSK kullanımına sunuldu.

Modüler yapıdaki üs bölgeleri, havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik koruma sistemleri, alarm, emniyet ve ikaz sistemlerinden oluşuyor.

TSK ihtiyaçlarını azami ölçüde yerli ve milli imkanlarla karşılamaya yönelik çalışmalar yürüten SSB, modüler üs bölgelerine yönelik kurulum faaliyetlerine devam edecek.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 12:28
  1. TSK
  2. modüler üs bölgeleri

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