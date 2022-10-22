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Medya TSK'ya iftira atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı, 28 Şubat'ta da bu haltı yemiş! Böyle kepazelik görülmedi
Medya

TSK'ya iftira atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı, 28 Şubat'ta da bu haltı yemiş! Böyle kepazelik görülmedi

Şanlı Türk ordusuyla ilgili "Kimyasal silah kullanıyor" iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili bir skandal daha patlak verdi. Fincancı'nın, 90’lı yıllarda etkili olduğu adli tıpta polisin gözaltına aldığı herkese “işkence var mı?” diye sormasıyla bilindiğini kaydeden Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "PKK’lısı, MLK’lısı, TİKKO’lusu, herkese sorar, düzenlediği kimi gerçek kimi düzmece raporların Avrupa’ya servis edildiğinden emin olurdu. Hakkını yemeyelim, bir konuda çok tutarlıydı. 28 Şubat sürecinde polis işkencesine, dayağa, kötü muameleye maruz kalan İslamcı, dindar arkadaşlarımız için kılını bile kıpırdatmazdı. İşkence belgesi verebilmesi için işkence görenin mutlaka solcu olması şartı arardı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 10:25:00 -
TSK'ya iftira atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı, 28 Şubat'ta da bu haltı yemiş! Böyle kepazelik görülmedi

Şanlı Türk ordusuyla ilgili "Kimyasal silah kullanıyor" iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili bir skandal daha patlak verdi. Fincancı'nın, 90’lı yıllarda etkili olduğu adli tıpta polisin gözaltına aldığı herkese “işkence var mı?” diye sormasıyla bilindiğini kaydeden Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "PKK’lısı, MLK’lısı, TİKKO’lusu, herkese sorar, düzenlediği kimi gerçek kimi düzmece raporların Avrupa’ya servis edildiğinden emin olurdu. Hakkını yemeyelim, bir konuda çok tutarlıydı. 28 Şubat sürecinde polis işkencesine, dayağa, kötü muameleye maruz kalan İslamcı, dindar arkadaşlarımız için kılını bile kıpırdatmazdı. İşkence belgesi verebilmesi için işkence görenin mutlaka solcu olması şartı arardı" ifadelerini kullandı.

İşte Fincancı'nın ikiyüzlülüğünü gösteren o yazının ilgili bölümü:

"Türk Tabipleri Birliği başkanı olacak kansızın adını 28 Şubat sürecinde duymuştum ilkin. 90’lı yıllarda etkili olduğu adli tıpta polisin gözaltına aldığı herkese “işkence var mı?” diye sormasıyla bilinirdi. PKK’lısı, MLK’lısı, TİKKO’lusu, herkese sorar, düzenlediği kimi gerçek kimi düzmece raporların Avrupa’ya servis edildiğinden emin olurdu.

Hakkını yemeyelim, bir konuda çok tutarlıydı. 28 Şubat sürecinde polis işkencesine, dayağa, kötü muameleye maruz kalan İslamcı, dindar arkadaşlarımız için kılını bile kıpırdatmazdı. İşkence belgesi verebilmesi için işkence görenin mutlaka solcu olması şartı arardı.

Bana sorarsanız Şebnem Korur Fincancı ve benzeri kansızların en önemli özellikleri kendi yobaz faşistliklerini “aydınlıkçı, ilerici, devrimci” gibi kalıplarla marke etmelerindeki başarılarıdır zaten.

28 Şubat’tan yıllar sonra bu kansızın ismi bir kez daha girdi gündemime. 15 Temmuz gazilerinin maluliyet raporu alamaması için organize ettiği kötülüğü yakın hekim arkadaşlarım “biraz da kahrederek” uzun uzun anlatmışlardı. Bütün enerjisini, 15 Temmuz’da şehit ve gazi olan insanların “mağduriyetlerinin kayıt altına alınmaması” için harcamıştı o dönem.

Şimdi bu kansız, başkanı olduğu birlikteki “Türk” ibaresini çıkararak “tabipler birliği” olarak kullanan PKK’nın yayın organlarında hem köşe yazarlığı hem yorumculuk yapıyor ve Türkiye’yi karalamak için elinden gelen ne varsa yapıyor.

“Türk ordusu PKK’ya karşı kimyasal silah kullanıyor” yalanı, bu kansızın ilk yalanı değil. İdeolojik olarak yer aldığı “faşist-yobaz çete”nin emrinden çıkmayan, kendini rezil, hatta yok etme pahasına “feda eylemi” yapan bir kansız bu.

Kimyasal silah yalanını, biliyorsunuz, Türkiye’yi dünya kamuoyunda zor durumda bırakmak için dolaşıma sokuyorlar. Çünkü ajandaları “ya tutarsa” noktasına kadar ilerledi. Her tuşa, her butona basıyorlar. Çünkü PKK dediğimiz “Amerikan aparatı mayın eşekleri”nin canlarını sürekli cehenneme gönderen, leşlerini sürekli alan bir “terörle mücadele süreci” yürüyor.

Bir hatırlatma yapayım bu noktada. 2022 içerisinde yapılan TTB seçimlerinde Şebnem Korur Fincancı’ya CHP’li doktorların da destek ve oy verdiklerini biliyoruz değil mi? Canan Kaftancıoğlu’nun, Sezgin Tanrıkulu’nun falan Fincancı için yardırdığını hatırlıyoruz değil mi? Unutursak kalbimiz kurusun.

Yani şu: Mustafa Kemal’in ordusuna “kimyasal silah kullanmak” yalanıyla saldıran kansız, o koltukta Mustafa Kemal’in kurduğu partinin himmetiyle oturuyor. Bu hatırlatmayı da “Mustafa Kemal düşmanı” olarak kodladıkları “yandaş İslamcı yazar” yapıyor. Nasıl, güzel memleket değil mi?"

 

 

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Yorumlar

Hsn

Millet ittifakinin hdp kontenjanindan saglik bakanligina aday bir vatan haini

O BİROLMAYAN MÜSLÜMAN ACI ÇEKENLER SİZDEN HAKKINI ALDIĞINDA CEHENNEMDE YANACAKSINIZ

HABERİNİZOLSUN HELE AÇ İŞSİZ KALANLARSADECE TÜRKİYEEDE DEĞİL DÜNYADAKİLER DE SİZDEN HAKKINI ALACAK HERŞEYİ BİLEN CENNETİ İSTİYEN LERİ CEHENNEMİN ORTASINA GÖNDERECEK
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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