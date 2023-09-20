TSK'ya iftira atan Sezgin'i bebek katili PKK sahiplendi

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında skandal sözler sarf eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden aşağı attığını iddia ederek alçak iftiralarda bulundu.

Tanrıkulu'nun tepki çeken ifadelerine soruşturma başlatılırken, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

DESTEK PKK'DAN GELDİ

TSK'ya iftira atan Tanrıkulu'na destek ise bebek katili terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'dan geldi.

Örgüt yayın organına yaptığı açıklamada Tanrıkulu'na sahip çıkılması gerektiğini savunan Karasu, şunları söyledi:

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"Türk devletinin gerçekliğini kavramamışlar. Biz onlara Türk devlet gerçekliğini daha doğru kavramalarını ve sağlam duruş sergilemelerini öneriyoruz. Bu bakımdan herkesin Şebnem Korur Fincancı'ya, Merdan Yanardağ'a, Sezgin Tanrıkulu'na, diğer aydınlara Türk devletinin neden böyle saldırdığını çok iyi bilmesi lazım. Bazı Kürt aydınları, bazı Kürt siyasetçileri gerçekten nerede yaşadıklarının farkında değiller. Türk devletinin gerçekliğini kavramamışlar. Biz onlara Türk devlet gerçekliğini daha doğru kavramalarını ve sağlam duruş sergilemelerini öneriyoruz. Halkın mücadelesini gevşetme değil daha da radikalleşmesini, sağlam tutum göstermesini sağlamalarını bekliyoruz."