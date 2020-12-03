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Gündem TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım
Gündem

TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ederek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ile ilgili sözlerini kaldıramadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:20:00 - 2020-12-03 22:23:07
TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkındaki skandal sözleri nedeniyle büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şehit cenazesindeki fotoğrafını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gördünüz, cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine TSK'ya hakaret eden CHP'li Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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Yorumlar

Necmittin kara

Bu,bunlar hırsızın yavuzu,yavuz hırsız bunlar.. 
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Hatice

Sen daha cok fazlasini haketmistin  
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