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Gündem TSK'ya Gazze çağısı! 'Savaşmaya hazırız'
Gündem

TSK'ya Gazze çağısı! 'Savaşmaya hazırız'

Yeniakit Publisher
2023-12-22 20:27:00 - 2023-12-22 20:27:53
TSK'ya Gazze çağısı! 'Savaşmaya hazırız'

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı devam ederken Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Türk Silahlı Kuvvetleri 'siz de gelin' derse Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi gönüllü bir şekilde Filistin'de yaşanan bu soykırıma karşı direnmek için oradaki mazlumların, çocukların ölmemesi için sonuna kadar savaşmaya hazırdır” dedi.

Osmanlı Ocakları, Filistin’e destek olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye gitmesi için imza kampanyası başlattı.

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi önünde kurulan stantta imza atmasının ardından Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat, “Filistin'de gerçekleşen soykırıma 'dur' demesi için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin buradaki yapılan bu zulme 'dur' diyeceği kanaatindeyiz. Türk ordusu gittiği yere barışı, kardeşliği, saygıyı, sevgiyi götürür, adaleti tesis eder. Biz de Türk ordusuna çok güveniyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Filistin'de var olması oradaki İsrail güçlerine karşı yaptıkları bu zulme 'dur' diyebileceği kanaatindeyiz. En azından bugün imza atarak İsrail'e tepkimizi göstereceğiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni göreve davet edeceğiz.

Oradaki yaşanan bu drama sessiz kalmayacağız. Eğer ki bizlere de bir görev düşecekse biz imza vererek bunu şunu ifade ediyoruz, Türk Silahlı Kuvvetleri, eğer Filistin'deki bu drama bu katliama 'dur' diyecekse biz de orada görev almak için hazır kıta asker olacağımızı şimdiden bildiririz. İmza kampanyamıza herkes katılabilir. ‘kudüseozgurluk.com’ adresinden herkes dijital ortamda da imza kampanyamıza destek verebilir. Yurt genelindeki Osmanlı Ocakları il binaları ilçe binalarının önünde de aynı şekilde imza kampanyası başlatıyoruz. Herkesi şuurlu olmaya herkesi bir ve bütün olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Filistin’e davet ederse gönüllü olarak gideceklerini belirten Canpolat, “Biz gönüllüyüz. Türk Silahlı Kuvvetleri 'siz de gelin' derse Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi gönüllü bir şekilde Filistin'de yaşanan bu soykırıma karşı direnmek için oradaki mazlumların, çocukların ölmemesi için sonuna kadar savaşmaya hazırdır” dedi.
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