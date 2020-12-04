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Gündem TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille Erdoğan'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı
Gündem

TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille Erdoğan'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı

Katıldığı televizyon kanalında ordunun satıldığını söyleyerek tepkileri toplayan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sorduğu video ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 02:29:00 - 2020-12-04 02:34:42

TSK'ya dil uzatarak ordunun Katar'a satıldığını söyleyen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın 23 yıl önce Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında o dönem İstanbul Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soru sorduğu ortaya çıktı.

23 yaşındaki Ali Mahir Başarır, o dönem 44 yaşında olan Tayyip Erdoğan’a MGK ile ilgili bir soru yöneltiyor.

Videoda Erdoğan'ın, Başarır'ın "Sizce MGK hangi konumda, hangi konumda olmalı? Refah Partisi'nin kapatılma sürecinde yargıyı etkilediğini düşünüyor musunuz" sorusu üzerine "Bu konuyu tabii ben öncelikle size sormak isterim yargıyı etkilediğini düşünüyor musunuz" yanıtını verdiği görülüyor.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı televizyon kanalında TSK ile ilgili skandal ifadeler kullandı. CHP'li vekil, ordunun Katar'a satıldığını söyleyerek tüm Türkiye'nin tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekilin ifadelerine tepki gösterirken CHP Genel  Kemal Kılıçdaroğlu, sarf edilen sözlere sahip çıktı.

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