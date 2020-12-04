TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille Erdoğan'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı

TSK'ya dil uzatarak ordunun Katar'a satıldığını söyleyen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın 23 yıl önce Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında o dönem İstanbul Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soru sorduğu ortaya çıktı.

23 yaşındaki Ali Mahir Başarır, o dönem 44 yaşında olan Tayyip Erdoğan’a MGK ile ilgili bir soru yöneltiyor.

Videoda Erdoğan'ın, Başarır'ın "Sizce MGK hangi konumda, hangi konumda olmalı? Refah Partisi'nin kapatılma sürecinde yargıyı etkilediğini düşünüyor musunuz" sorusu üzerine "Bu konuyu tabii ben öncelikle size sormak isterim yargıyı etkilediğini düşünüyor musunuz" yanıtını verdiği görülüyor.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı televizyon kanalında TSK ile ilgili skandal ifadeler kullandı. CHP'li vekil, ordunun Katar'a satıldığını söyleyerek tüm Türkiye'nin tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekilin ifadelerine tepki gösterirken CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, sarf edilen sözlere sahip çıktı.