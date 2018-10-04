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TSK'nın yükünü artık 'SEYİT' taşıyacak

Anadolu Isuzu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için özel olarak tasarlanan Seyit'in, TSK'nın her türlü lojistik ihtiyacını karşılayacak şekilde kullanılması hedefleniyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:39
TSK'nın yükünü artık 'SEYİT' taşıyacak

Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarındanSeyit Onbaşı'nın adı, savunma sanayisinde taşıyıcı araç ihtiyacını karşılamak amacıyla Anadolu Isuzu tarafından tasarlanan 8x8 araçlarıyla yaşatılacak.

Kamyon, kamyonet, midibüs, otobüs ve pikap gibi ticari araçlar üreten ve satışını yapan Anadolu Isuzu'nun ürünleri arasında 3,5 ile 15 ton arasında değişen ağırlık kapasitelerinde kamyon ve kamyonet, 7 metreden 12 metreye kadar uzunluğa sahip midibüs ve otobüs bulunuyor.

Geçen yıl savunma sanayisine yönelik girişimlerde bulunan Anadolu Isuzu, jeopolitik gereklilikler, Türkiye'nin büyüme vizyonu ile şirketin yetkinlikleri, mühendislik kabiliyetleri ve üretim kapasitesiyle bu alanda yüksek yerlilik oranına sahip özgün araçları Türkiye'de üretmeyi hedefliyor.

Şirket, bu vizyona paralel olarak savunma sanayisine yönelik 8x8'den 20x20'ye kadar özel lojistik kamyonların Türk mühendisler tarafından geliştirilmesi ve üretimi konusunda geçen yılın sonlarında Çekya'da yerleşik Tatra grubu ile iş birliğine gitti.

Yeni ürün grubuna ilişkin şasi altyapısının Tatra'dan tedarik edilmesi, şasi ve araç üstyapısının şirket bünyesinde tamamlanması ve üretilen araçların ağırlıklı olarak Türkiye pazarına satılması planlanıyor.

Şirket bu iş birliği sonrasında 8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi ile ilgili teklif dosyasını nisanda Savunma Sanayii Başkanlığına sundu.

Savunma sanayisine yönelik çalışmalar kapsamında ortaya çıkan 8x8 kamyon tasarımı için sırtında taşıdığı top mermisiyle akıllara kazınan Çanakkale Zaferi kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın adı seçildi. Tasarım, "Seyit" ismiyle tescillendi.

Seyit'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) her türlü lojistik ihtiyacını karşılayacak şekilde kullanılması hedefleniyor.

Şirket, savunma sanayisinde her türlü lojistik amaçlı taktik lastik tekerlekli ürün gruplarında yer almayı amaçlıyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:39
  1. Çanakkale
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Anadolu Isuzu
  4. Yeni araç
  5. Seyit

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