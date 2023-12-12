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Teknoloji TSK'nın yeni gözbebeği olacak! ASELSAN yeni bombasını patlattı
Teknoloji

TSK'nın yeni gözbebeği olacak! ASELSAN yeni bombasını patlattı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 15:41:00 -
TSK'nın yeni gözbebeği olacak! ASELSAN yeni bombasını patlattı

ASELSAN'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yeni göz bebeği TUNGA'nın görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Otonom hareket edebilen, yapay zekâ destekli, yerli ve milli ASELSAN TUNGA İnsansız Kara Aracı, faydalı yükleriyle farklı görevlere hazır.' ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojileri hamleleri güçlenerek devam ediyor. ASELSAN bünyesinde geliştirilen İnsansız Kara Aracı TUNGA Stabilize Silah Sistemleri ile donatılabiliyor.

Faydalı yükte taşıyacak TUNGA'nın tanıtıldığı ASELSAN x sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Otonom hareket edebilen, yapay zekâ destekli, yerli ve milli ASELSAN TUNGA İnsansız Kara Aracı, faydalı yükleriyle farklı görevlere hazır." açıklamasında bulunuldu.

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Yorumlar

TSK'nın yeni gözbebeği olacak! ASELSAN yeni bombasını patlattı

ASELSAN'ın sosyal medya üzerinden TUNGA'nın görüntülerini paylaştığını örğenince hemen izledim. gözlerim yaşardı. Bunları biz mi yapıyoruz dedim.. 'Otonom hareket edebilen, yapay zekâ destekli, yerli ve milli ASELSAN TUNGA İnsansız Kara Aracı'.. emeği geçenlerden Allah razı olsun
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